Il cenone di Capodanno è uno dei momenti di convivialità più attesi dell’anno. Che lo si trascorra coi parenti oppure tra amici, poco cambia: il menu dev’essere sfizioso e, se possibile, stupire tutti i presenti. I piatti cucinati in questa occasione, infatti, da sempre strizzano l’occhio alla tradizione. Optando anche per delle scelte originali, invece, si potrà dar vita ad una cena da ricordare, dimostrandosi fantasiosi e preparati tra i fornelli.

Gli antipasti, in genere, sono la parte più informale della cena. Danno quindi la possibilità di spaziare tra ricette poco conosciute o legate al periodo. È questo il caso del panettone gastronomico. Questa preparazione, formata da numerosi strati di tramezzini, intervallati da salumi, formaggi, gamberetti e altre sfiziosità, è in grado di soddisfare tutti i gusti.

Viste le basse temperature della notte di San Silvestro, un primo piatto di tortellini in brodo fa sempre piacere a tutti. Per variare un po’, però, è possibile prendere ispirazione dalle ricette della tradizione emiliana, cucinandoli in crosta. Il piatto, o meglio la scodella, si presenterà così sormontata da una sfoglia croccante, che nasconde al suo interno questa gustosa specialità.

Per soddisfare anche i nostri amici che non mangiano carne, invece, una buona idea è quella di preparare i cannelloni in versione vegetariana. Con ricotta e spinaci, ma anche alle melanzane, questo piatto può fare la differenza in un menu dove la selvaggina è spesso protagonista.