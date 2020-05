Tagliatelle agli asparagi, uovo, pecorino e pepe Valle Maggia

Lo chef

Italiano per nascita, Luca Bellanca vanta numerose esperienze internazionali, dal golfo della California fino alla costa mediterranea della Spagna, dove ha potuto affinare le sue tecniche in ristoranti gastronomici di rilievo. Queste esperienze gli permettono di offrire una gastronomia Med&Fusion creando un felice incontro tra la cucina mediterranea e le note esotiche caratterizzate da marinature gustosamente inconsuete, oppure pietanze lontane dalle tradizioni locali, ma adattate al gusto del territorio. Già dalla prima esperienza al Ristorante Metamorphosis di Lugano-Paradiso spicca la sua capacità di abbinare gusti differenti trasformando semplici ingredienti in esplosioni di gusto. La cura e l’attenzione al dettaglio sono rigorose. Ogni piatto nasce da prodotti pensati e acquistati con criterio ed un’attenzione particolare alla qualità, alla freschezza ed alla stagionalità.

La ricetta

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

320 g di tagliatelle fresche

800 g di asparagi verdi (a maggio sul mercato c’è la produzione ticinese)

200 g di pecorino romano

4 tuorli d’uovo biologiche freschissimi

Pepe della Valle Maggia q.b

Sale e olio evo

PROCEDIMENTO

Pelare gli asparagi, tagliarli a rondelle e con un filo d’olio extra vergine rosolare per circa 4\5 minuti, quindi aggiungere il sale.

Cuocere nel frattempo le tagliatelle in abbondante acqua salata e 2 minuti prima del raggiungimento della cottura scolarle e continuare la cottura con gli asparagi aggiungendo, se serve, un po’ di acqua di cottura della pasta.

Una volta disposte sul piatto le tagliatelle con gli asparagi, aggiungiamo a pioggia il pecorino grattugiato e in centro mettiamo il tuorlo d’uovo bio. Finiamo con una spolverata di pepe della Valle Maggia.

Il vino suggerito da Anna Valli (*)

Vino: Sauvignon Experience, Ticino DOC

Produttore: Luigi Zanini, Vinattieri Ticinesi

Alla ricetta dello chef Luca Bellanca abbino un vino di nicchia di uno dei più celebri produttori ticinesi: il «Sauvignon Experience» di Vinattieri Ticinesi. Il motto dell’azienda è «qualità prima di tutto», ciò che questo vino rispetta totalmente. Prodotto solo in annate eccezionali (per ora 2013 e 2015) questa etichetta è una vera e propria perla che nasce da uve raccolte a metà settembre, dal vigneto che sorge a fianco del Castello Luigi di Besazio. L'aspetto è dorato, il profumo è un bouquet di fiori, sambuco, acacia, iris, vaporizzati al pompelmo rosa, e il gusto è netto e persistente con ritorni minerali e sapidi. L’abbinamento di conseguenza risulta molto piacevole al palato e il tutto si concilia in una vera e propria Experience.

(*) Anna Valli è sommelière professionista dal 2005 e ha ottenuto nel 2015 il Brevetto federale di sommelière, la certificazione più importante in Svizzera. È attiva presso il Bigatt Hotel & Restaurant a Paradiso e ha fondato il gruppo «Donne & Vino», affiliato all’Associazione Sommelier Svizzeri Professionisti, ASSP.

