La primavera, la stagione dei colori. Rosa, giallo, bianco, verde, rosso, lilla. Alberi carichi di fiori, ed a guardarli ti sembra quasi impossibile che tanta bellezza fosse nascosta fino a poco tempo fa. È sempre una magia, e quest’anno abbiamo anche più tempo per ammirarla, e renderci conto di quanto questa nuova stagione sia un’esplosione di emozioni. Giornate più lunghe, primo sole sulle braccia nude, il cambio dell’armadio, i pollini (ahimé), e nuove verdure che prendono il posto di verze e cavoli. Un sole presente e generoso, vitamina D, e buon umore che arriva più facilmente. Ed io col primo accenno di caldo, ho fatto un esagerato balzo in avanti proiettandomi direttamente verso l’estate ed i suoi frutti.

Ingredienti (per 4 persone)

Procedimento

Preparate un soffritto con cipolla e aglio (se lo mettete), aggiungete i pomodorini, lo zucchero e aggiustate di sale. Cuocete a fuoco vivo per qualche minuto. Abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e fate cuocere una decina di minuti. Togliete il coperchio, lasciate cuocere ancora un paio di minuti in modo che l’eventuale acqua in eccesso evapori, poi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Frullate i pomodorini in un frullatore o col minipimer, e poi rimettete la passata in padella.