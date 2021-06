Sarò anche stata piccolina, ma io i pranzi della domenica me li ricordo proprio bene. Non a casa, ma al ristorante, puntualissimi alle ore 12 coi piedi sotto al tavolo e pronti a tutto (e per tutto intendo ogni ben di Dio). Spesso e volentieri si optava per un brunch, quelli infiniti in cui nemmeno con tutta la buona volontà sarei riuscita ad assaggiare ogni piatto. E se non era brunch, arrivava comunque un qualche carello e partiva lo show: bolliti, risotti mantecati nella forma di formaggio o tartare condita al tavolo. E questa in particolare me la ricordo bene: mille ciotoline cariche di ingredienti diversi che il maître mescolava assieme alla carne. E poi il pezzo forte: l’assaggio. Quanto mi piaceva dirgli di aggiungere ancora un po’ di un ingrediente piuttosto che un altro, tanto per fare la finta intenditrice. A distanza di anni, la tartare qui a casa è tornata in auge più che mai, ed ora a miscelare i vari ingredienti delle ciotoline ci sono io. Non sono quelli classici, ma quelli che piacciono di più a me: spero che vi piacerà anche la mia versione!