Bling bling. Tutto sta iniziando a brillare. Inutile cercare di non pensarci. Inutile gingillarsi credendo che manchi ancora tanto tempo. I preparativi incombono. Ci siamo, eccome se ci siamo: tra una manciata di settimane festeggeremo un altro Natale. Un nuovo giro attorno al sole è compiuto, nuovi desideri sono pronti ad essere espressi, nuovi pensieri di serenità e pace si uniscono all’accensione di lucine e candele e si confondono con profumi natalizi. Cannella, zenzero, vaniglia. E non manca, certamente, il cioccolato. Che a Natale, si sa, non si parla di diete, di detox men che meno. Per quello ci sarà tempo, prima dobbiamo tutti gioire delle emozioni che questo particolare periodo riesce, sempre e ad ogni costo, ad infondere in ognuno di noi. Leccornie di ogni tipo fanno parte di questo magico periodo, che così deve rimanere: un periodo per sognare, per continuare a credere nel bene e nella dolcezza. Quella del cioccolato compresa.

Ingredienti per circa 25 tartufinini

Procedimento

1. Mettete la panna in un pentolino, scaldatela e poi unite anche il burro.

2. Quando il burro sarà sciolto, abbassate la fiamma ed unite anche il cioccolato. Fatelo fondere a fuoco lento (a questo punto se volete potete aggiungere una punta di fleur de sel o di vaniglia).

3. Trasferite il cioccolato in una ciotola, fatelo raffreddare e poi trasferitelo in frigorifero un paio di ore (coprendo la terrina).

4. Con l’aiuto di un cucchiaino prelevate un po’ di massa al cioccolato, e con i palmi delle mani create una pallina.

5. Tuffatela nel cacao, coriandolini di cioccolato o granella di nocciole, fatela roteare bene in modo che tutta la superficie sia ben coperta e poi trasferite il tartufino che avete creato nell’apposito pirottino.

6. Continuate così finché non avrete finito tutto il cioccolato.

7. Se volete regalarli, sistemateli in una bella scatola e ricordatevi che se dovete fare due strati di tartufini è bene dividerli con un pezzo di carta da forno.

8. Si conservano 4 giorni in frigorifero (nota: acquistate una panna che non abbia scadenza immediata), oppure si possono anche congelare avendo l’accortezza di decongelarli prima di consumarli.