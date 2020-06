Lo chef

Andrea Pedrina ha mosso i suoi primi passi in cucina all’Hotel Villa Malpensa dove ha imparato a seguire sia il ristorante sia la banchettistica. Successivamente ha collaborato con lo chef Alessandro Borghese sia per la realizzazione del suo libro «Tu come lo fai», sia in eventi privati e catering.

Da quel punto in avanti, ha iniziato a sviluppare molto interesse per la cucina orientale che ha rifinito con l’esperienza presso Brendan Becht, allievo di Gualtiero Marchesi, nel suo ristorante Zazà Ramen di Milano. Altra esperienza formante è stata sotto la guida dello chef Francesco Serretiello nel ristorante Eolo di Amalfi, dove è ritornato ai sapori mediterranei molto curati e ricercati, per proseguire poi con il ruolo di sous chef al ristorante «Feel Como» con lo chef Federico Beretta e una cucina tipica del territorio alpino rivisitata in chiave moderna.

Dal 2017 è chef del ristorante La Dispensa di Lugano dove può sperimentare e mettere in pratica tutte le esperienze del passato, che si traducono in una cucina fusion asiatica-mediterranea e una grande attenzione alle materie prime locali.

La ricetta

INGREDIENTI PER OGNI PERSONA

200 g filetti di tonno

150 g finocchi

50 g zucchero *

100 g acqua

20 g zenzero

Per la salsa teriyaki

50 g salsa di soia

70 g acqua

1 cucchiaio mirin

1 cucchiaio sakè

30 g zucchero

Guarnizione

alcune foglie di finocchio

* La quantità di zucchero della ricetta originale può essere ridotta in funzione delle necessità e dei gusti personali

PROCEDIMENTO

Preparare la salsa teriyaki facendo bollire tutti gli ingredienti per qualche minuto e facendola ridurre di metà volume.

Tagliare il finocchio in 4 spicchi, farlo bollire in un pentolino d’acqua, quando è cotto mettere in un padellino con lo zucchero e lo zenzero tagliato finemente, l’acqua e caramellarlo.

Scottare il filetto di tonno da entrambi i lati, in padella o sulla piastra ben calda, e tagliarlo in 4 pezzi triangolari per poter impiattare.

IMPIATTAMENTO

Disponete sul fondo del piatto il tonno scottato alternato con il finocchio caramellato allo zenzero, conditelo con la salsa teriyaki ancora leggermente calda e guarnite con le foglioline del finocchio.

Il vino suggerito da Tarcisio Bullo

Vino: Pinea, Pinot Nero del Malcantone DOC

Produttore: Miriam Hermann-Gaudio

Sito web: www.ivinidimiriam.ch

Mi sono messo ai fornelli e ho cucinato il tonno come suggerito dallo chef Pedrina, diminuendo però - e non di poco - il quantitativo di zucchero utilizzato per caramellare i finocchi.

Ero stuzzicato dal desiderio di abbinare un rosso ad un piatto di pesce, cosa che faccio molto raramente. Con questo Pinea 100% Pinot Nero coltivato da Miriam Hermann-Gaudio sulle colline malcantonesi però, valeva davvero la pena di provare, e il risultato è stato a dir poco stupefacente. Abbiamo a che fare con un Pinot dal colore rosso chiaro, tenue, un vino molto elegante, che al naso rilascia note fruttate con prevalenza di lamponi e frutti di bosco e qualche accenno di muschio. Al palato, le note fruttate si arricchiscono di sentori di spezie leggere e qualche accenno di resina. La finezza di questo nettare si avverte anche nella delicatezza di tannini lavorati con attenzione, che si percepiscono appena e con la loro morbidezza contribuiscono ad esaltare il sapore di un piatto che coniuga perfettamente ingredienti mediterranei ed orientali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata