L’ho trovata per puro caso, anni fa. Come al solito navigavo nel web alla ricerca di qualche spunto per una nuova ricetta. Per l’esattezza nel motore di ricerca avevo inserito “torta di mele con tante mele”, o forse addirittura “con tantissime mele”. Perché? Onestamente perché quando mangio una torta di mele che contiene solo uno o due frutti, mi rattristo all’istante. La torta di mele a casa mia deve essere carica di mele. Mele con qualcosina d’altro, per l’esattezza. Non una torta nella quale cercare le fettine di mela col lanternino. Che brivido. E così naviga in italiano, naviga in inglese, e naviga in francese, finalmente la trovo. Su un blog francese scovo quella che ora è diventata una torta conosciuta e riportata da chef accreditati, ma ai tempi non era ancora così in auge. Fatto sta che l’ho subito sperimentata, e subito adorata.