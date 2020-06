E chi lo ha detto che le ricette migliori siano per forza quelle più complicate? Quelle con ingredienti difficili da reperire, con una preparazione macchinosa e lunga? Io sostengo sempre che se si hanno degli ingredienti di qualità, un po’ di fantasia e un po’ di dimestichezza in cucina, anche in poche mosse si può creare un piatto meraviglioso.

E proprio da questo presupposto nasce la ricetta di oggi: pochi ingredienti, pochi minuti di preparazione, ma tanto gusto e tanta soddisfazione, anche visiva! Una sfoglia estiva, perfetta per una cena a due, un’entrata per 4 o un aperitivo tra amici. Se avete voglia di seguire la mia ricetta passo per passo, in circa 40 minuti sfornerete una bellissima composizione di pomodori, della quale potrete andare fieri.



Difficoltà: facile

Tempo i preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Ingredienti

1 sfoglia rettangolare (anche integrale o di spelta)

3-4 pomodori carnosi

15 pomodorini cherry

Erbe essiccate a piacere (basilico, origano, timo, salvia,...)

150 grammi di bocconcini di mozzarella di bufala

Una decina di foglie di basilico fresco

sale q.b.

olio di oliva q.b.

pepe della Vallemaggia q.b.

Procedimento

Togliete la sfoglia dal frigorifero almeno 5 minuti prima di aprirla (così eviterete di romperla).

Srotolate la sfoglia e sistematela su una teglia da forno (piatta). A questo punto dovrete incidere leggermente la sfoglia lungo i 4 lati, a due centimetri dal bordo, in questo modo in cottura il bordo si gonfierà e creerà una sorta di “barriera”. Bucherellate la sfoglia, solo all’interno dei bordi.

Lavate bene i pomodori, asciugateli, e tagliateli a fette di circa 7-8 mm. Adagiatele sulla sfoglia (all’interno dei bordi), anche sovrapponendo un pochino le fette. Lavate i pomodorini, asciugateli e tagliateli a metà. Sistemateli sulla sfoglia, dove ci sono ancora degli spazi liberi, con la parte tagliate rivolta verso l’alto.

Condite i pomodori con un pizzico di sale, un po’ di pepe, erbe essiccate ed un filo di olio di oliva.

Infornate a 190 gradi, forno ventilato, per 20 minuti al centro del forno, poi spostate la teglia nella parte bassa e cuocete ancora per 10/15 minuti (controllate che i bordi non brucino, e che la base sia ben cotta).

Guarnite la sfoglia con i bocconcini di mozzarella di bufala tagliati in 2 o 4 parti, le foglie di basilico fresco e ancora un filo di olio di oliva. Servite subito.

