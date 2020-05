Immagino di avervelo già detto, probabilmente anche più di una volta. Cosa? Il fatto di essere letteralmente cresciuta in un albergo. Era l’albergo di famiglia, e noi abitavamo al piano attico. E così non esagero dicendo che il tempo libero della mia infanzia, oltre alle scorribande con gli amici e tanto sport, lo passavamo tra le cucine del ristorante, i corridoi delle stanze degli ospiti dove mia sorella ed io amavamo rincorrerci, il piano bar dove fingevamo di saper suonare un elegante pianoforte a mezza coda, ed il bar. Che ci facevo al bar in tenera età? Finivo le scorte di gelati e soprattutto “soft ice”. Sì, mio padre aveva la macchina dei soft ice che, per me, era il pezzo forte di tutto l’albergo! Vaniglia, vaniglia-moca, vaniglia-cioccolato, e poi la mia leva preferita (dico leva perché per far uscire il gelato si spingeva verso il basso una leva bianca e poi...magia). Tiravo la leva dopo pranzo, per merenda e dopo cena. Seguita a ruota da mia sorella. Un servisol praticamente. Cosa usciva dalla nostra leva preferita? Un soft ice gusto vaniglia-fragola. Eravamo diventate espertissime gelataie: facevamo roteare il cono e creavamo una base di gelato bella larga, in modo che potesse supportare tutto ciò che doveva sorreggere. Soft ice alti 20 cm che sparivano in tre...due...uno. Finito.