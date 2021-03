Anche questa settimana lo Chef Albrici ci porta nella sua cucina per darci la possibilità di cimentarci con una raffinata ricetta d’autore: ecco a voi il salmone mi-cuit su letto di verdurine croccanti.

Ingredienti

Preparazione

Pulire i carciofi e poi tagliarli a lamelle sottili.

Tagliare i cipollotti in spicchi da 6 (eliminando il verde).

Sbollentare i datterini e tagliarli a metà.

Spadellare i carciofi a fuoco medio per ca. 5 minuti, aggiungere i cipollotti e continuare a spadellare il tutto per ca. 4minuti.

Aggiungere i datterini e le olive.

Aggiungere sale e pepe.

Mettere il tutto sulla placca da forno.

Adagiare sulle verdure il salmone salato e pepato.

Bagnare leggermente il tutto con dell’extravergine.