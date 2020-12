In questo periodo dell’anno sono sempre alle prese con una carica di emozione pari a quella dei bambini. È sempre stato così, l’avvicinarsi delle festività natalizie mi avvolge di gioia. Inguaribile romantica, con una spiccata tendenza ad entusiasmarmi facilmente, mai come in queste settimane mi perdo sognando ad occhi aperti. E di sogni e speranze, di attese e richieste speciali a Babbo Natale, anche quest’anno ne abbiamo diverse letterine piene. Le imbusteremo, scriveremo l’indirizzo, metteremo un bel francobollo e andremo nel negozio di paese che funge anche da ufficio postale per spedirla. Ed inizierà così l’attesa più grande. Quella fatta di domande, di piccole incertezze, e di conti alla rovescia. Nel frattempo, per addolcire ulteriormente questo periodo, sforniamo biscotti, torte ed anche un classico rivisitato per l’occasione.

Loading the player... GUARDA MICHELLE CHE PRESENTA LA RICETTA!

La treccia al burro, durante le colazioni del fine settimana, come in molte altre famiglie svizzere anche in casa nostra è una vera e propria istituzione. In queste domeniche che ci separano dal Natale la preparo a forma di corona dell’Avvento, e la addolcisco con del cioccolato e dello zucchero al velo. Vi va di prepararla insieme?



Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Nota: necessita di 1 e 30 minuti di lievitazione (in totale)

Ingredienti per una treccia

500 grammi di farina per treccia o bianca

100 grammi di burro a temperatura ambiente

2.5 dl di latte intero a temperatura ambiente

2 cucchiai da minestra di zucchero

1 cucchiaino di sale

Mezzo cubetto di lievito fresco

150 grammi di dadini di cioccolato per dolci (io li ho preso misti, ossia cioccolato bianco, al latte e fondente)

Zucchero al velo per decorare

Opzionale: fiocchi o nastrini per abbellire la treccia

Procedimento

Iniziate facendo sciogliere il lievito nel latte a temperatura ambiente, aggiungete poi lo zucchero e mescolate bene.

Setacciate la farina in una terrina, aggiungete il sale e mescolate. Unite il latte alla farina, aggiungete il burro ammorbidito ed iniziate a mescolare il composto.

Quando sarà omogeneo, impastatelo bene per una decina di minuti.

Aggiungete i dadini di cioccolato, impastate ancora un minuto e poi mettete l’impasto in una terrina, copritelo con della pellicola trasparente, e riponete in forno (con la luce accesa) per 1 ora.

Suddividete l’impasto in tre parti uguali, create poi dei rotoli lunghi e 70 cm ognuno, ed iniziate a creare la vostra treccia.

Contrariamente a quella classica, in cui la parte finale è più sottile, dovrete invece crearne una che sia uniforme dall’inizio alla fine.

Sigillate le estremità della treccia facendo un po’ di pressione con le dita, trasferitela su una teglia ricoperta con della carta da forno, spennellatela con del latte e lasciatela lievitare nuovamente 30 minuti (non coperta).

Accendete il forno a 190 gradi.

Spennellate nuovamente la vostra treccia con del latte ed infornatela per 35 minuti nella parte medio bassa del forno.

Lasciatela raffreddare e poi spolveratela con dello zucchero al velo e, se vi piace, decoratela con un bel fiocco rosso.

Loading the player... GUARDA IL RISULTATO!

