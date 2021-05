Ho sempre amato i piatti belli anche da vedere, quelli che quando te li portano in tavola non puoi far altro che dire: «Wow». E credetemi, quando succede non ho ritegno nel meravigliarmi. Perché sono sempre più convinta che si mangi anche con gli occhi, e la prima impressione è sicuramente un ottimo punto di partenza dal quale iniziare ad assaporare il pasto. In gioventù ero forse meno pretenziosa, ora invece apprezzo davvero molto la cura con cui gli ingredienti vengono sistemati nel piatto, l’armonia dei colori, il tocco finale fatto anche solo con degli aromi freschi. Non credo ci voglia molto, anche se a volte la fretta non gioca a nostro favore. Ma, dovete darmi ragione, anche una sola foglia di basilico fresco sistemata con cura sopra ad uno spaghetto al pomodoro, fa davvero la differenza. Come tre gocce di crema di aceto balsamico, una spolverata di noci tritate e tostate, o delle scaglie di grana e qualche goccia di olio di oliva extravergine fatti scivolare con cura su un piatto semplice. E con altrettanta semplicità, oggi vi propongo una composizione di verdure da sistemare tra loro in armonia, aggiungendo un tocco di croccantezza, un tocco cremoso ed uno goloso. E primavera, finalmente, sia.