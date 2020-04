La ricetta di oggi si presta molto bene per un antipasto pasquale: elegante, stagionale e molto sfizioso, il tuorlo fritto e la barba di frate vanno a braccetto creando un connubio tra acidità, dolcezza, morbidezza e croccantezza.

Per chi non conoscesse la barba di frate, trattasi di una pianta rustica che cresce lungo le coste mediterranee e si contraddistingue per la sua sapidità e il suo sapore acidulo. Saltata in padella con un goccio d’olio oppure cotta al vapore, si sposa perfettamente con i piatti a base di pesce, andandone a bilanciarne il sapore più delicato e dolciastro.

Nel piatto di oggi la abbineremo al dolce di un tuorlo, all’occorrenza cotto in un modo molto particolare: alla maniera dello chef Carlo Cracco, ovvero impanato e fritto!

Ingredienti (per 4 persone)

4 uova freschissime

pan grattato q.b.

5 dl di olio di arachidi per friggere

500g di barba di frate

un pizzico di farina

radice di zenzero fresca



Procedimento

Separate i tuorli dagli albumi, che non vi serviranno per questa ricetta. Si possono usare per una frittata bianca o da montare a neve per un dessert magari.

Per cominciare dobbiamo impanare i tuorli. Mettete uno strato di pangrattato sul fondo di uno stampino e, molto delicatamente, adagiatevi sopra un tuorlo e coprite con ulteriore pangrattato.

Mettete gli stampini in frigorifero per un’ora.

Nel frattempo, lavate la barba di frate avendo cura di tagliare le radici (la parte rosa) e i gambi troppo spessi.

Tenete da parte qualche ciuffo più sottile che andremo a “spettinare” e infarinare leggermente. Dovremo usarli per il tempura, che poi poseremo sull’uovo per guarnire la composizione.

Mettete a scaldare un po’ di zenzero grattugiato in una padella con un goccio d’olio e saltatevi la barba di frate per 5-6 minuti. Deve restare un po’ al dente. È già molto sapida di per sé, quindi non dovrebbe volerci altro sale.

In una casseruola mettete abbondante olio d’arachidi per friggere. Portatelo a 180°C e friggetevi i tuorli per 25-30 secondi. Se lo fate per la prima volta vi consiglio di friggerli uno alla volta.

Friggete ora i fili di barba di frate che avete infarinato. Bastano 10-15 secondi per renderli croccanti.

Lasciate colare l’olio in eccesso su uno Scottex e non vi resta che impiattare!

Con un coppapasta fate un nido di barba di frate, adagiatevi un tuorlo fritto e infine chiudete il piatto con un po’ di tempura di barba di frate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata