Non finiscono più i riconoscimenti per l’executive chef Domenico Ruberto del ristorante I Due Sud presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano: dopo aver conquistato la stella Michelin e aver raggiunto 16 punti della guida Gault&Millau, martedì 7 dicembre è stata l’ Accademia Italiana della Cucina ad attribuirgli un riconoscimento, il premio Giovanni Nuvoletti 2021. Intitolato allo scomparso presidente “rifondatore” dell’Accademia Giovanni Nuvoletti Perdomini, il premio è riservato alla persona, ristoratore, o all’organizzazione che abbia contribuito in modo significativo alla conservazione, conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale del proprio territorio.

Creazioni per le quali è necessaria una profonda conoscenza del territorio, che serve da ponte per andare alla ricerca di materie prime di grande qualità, perché il successo in cucina, ama ripetere lo chef, dipende non solo dalla tecnica, ma proprio dalla qualità della materia prima che viene utilizzata.