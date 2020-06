C’è una frase ormai famosa che dice “...è sempre una buona idea!”, e in molti la usano per enfatizzare una cosa che piace molto e che non stufa mai. La montagna, un gelato, un’amica, una pizza. Insomma: tutto ciò che ci piace e anche se ripetuto all’infinto, rimarrà sempre una buona idea (appunto). Frase che io posso tranquillamente associare pure al risotto. Quando inizio a girovagare per la cucina in cerca di un’ispirazione per la cena e non so cosa cucinare, alla fine state pur certi che farò un risotto. E dopo una serie di ragionamenti e idee di menu, anche quando ho ospiti a cena spesso e volentieri ricado sul risotto. Perché? Perché il risotto piace a tutti, sia in famiglia, sia agli amici.