Arrivo sempre ad un certo un punto in cui il richiamo è troppo forte. Saranno le spezie, sarà il cocco. Sarà che a me piacciono le cucine del mondo. Quelle che ti portano lontano, ti fanno sognare, ti fanno sentire profumi diversi, indossare vestiti colorati, calzare sandali in pelle e dimenticare la velocità. Che in cucina, lo dico e lo confermo, si fanno viaggi e voli. Non per forza pindarici. Viaggi veri, spostandosi poco, ma in fondo anche molto.

Oggi ne ho fatto uno speziato, ma dal sapore delicato che può piacere a tutti. E le spezie le ammorbidiamo ulteriormente gustandole con il pane naan, che rende ogni pasto indiano un’esperienza golosa. Allacciate i grembiulini, e le cinture. Si decolla.



Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti circa

Ingredienti (per due persone)

Per il Dahl

200 lenticchie rosse

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cipolla

1 cucchiaino curry

1 punta di garam masala

1 punta zenzero in polvere

1 punta di curcuma

1 cucchiaino di sale Himalaya

50 grammi latte di cocco

5 dl acqua

Per servire:

Latte di cocco

Coriandolo



Pane Naan (circa 10 panini)

300 grammi di farina bianca

100 grammi di yugurt bianco

1 cucchiaino lievito secco

1 cucchiaino zucchero

100 ml acqua

1 cucchiaino sale Himalaya

2 cucchiai di ghee

Per decorare:

Ghee

Coriandolo fresco

Procedimento

Per il Dahl

1. Sciacquate bene le lenticchie rosse sotto l’acqua corrente.

2. Tritate la cipolla.

3. In una casseruola, scaldate l’olio di cocco e aggiungete le spezie. Fatele tostare due minuti mescolando spesso.

4. Aggiungete la cipolla, soffriggetela un attimo.

5. Aggiungete le lenticchie, fatele tostare leggermente.

6. Aggiungete l’acqua ed il latte di cocco, mescolate bene.

7. Aggiungete il sale.

8. Portate a bollore un paio di minuti, poi abbassate la fiamma e fate cuocere con il coperchio per circa 20-25 minuti mescolando di tanto in tanto.

Per il pane Naan

1. Setacciate la farina in una terrina.

2. Aggiungete il sale, lo zucchero, il lievito e mescolate bene.

3. In una terrina amalgamate il ghee, l’acqua e lo yogurt.

4. Unite l’emulsione alla farina ed impastate finché non avrete ottenuto un impasto liscio.

5. Lasciatelo lievitare un paio d’ore.

6. Suddividete l’impasto in 8-10 parti, date loro una forma rotonda di circa 10-12 cm di diametro con uno spessore di circa 3 mm. Mettete i dischetti su un foglio di carta da forno e lasciate lievitare ancora 30 minuti.

7. Cuocete i panini naan in una padella antiaderente per un paio di minuti per lato (quando inizia a creare delle bolle e gonfiarsi, vuol dire che è tempo di girarlo e cuocerlo dall’altro lato). La temperatura deve essere medio-alta.

7. Fate sciogliere due cucchiai di ghee in un pentolino.

8. Quando il naan è cotto, spennellatelo con il burro chiarificato e decorate con qualche foglia di coriandolo fresco precedentemente lavato ed asciugato.

9. Servite subito assieme al Dahl.

