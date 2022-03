Ci sono torte che sono opere d’arte. E poi ci sono le torte deliziose. La massima ambizione sarebbe quella di unire le due cose, obiettivo non sempre evidente. Che la pasticceria, si sa, non concede grandi margini di errore, pena un flop epico che renderà indigesta non solo la torta, ma anche la giornata. Perché quando ci si prende del tempo per fare una torta, le aspettative in ballo sono molte, e si parla quasi di ansia da prestazione. Cuocerà bene all’interno? Mica si seccherà? E se non lievita? Ma lo zucchero non sarà troppo? Trovare ricette ben calibrate che diano davvero soddisfazione, non è per nulla scontato. Quante torte davo per «traballanti», ed invece sono diventate un must qui a casa? Quante invece pensavo fossero eccezionali, invece mi hanno delusa al punto da camminare avanti ed indietro per la cucina cercando scuse ed appigli che non ho trovato? Problemi grassi, direte voi. Però quando mi ci metto d’impegno, e spero in un risultato grandioso, non amo per nulla essere sbugiardata. E poi ho creato lei, la torta con la quale vinco sempre, e vincerete anche voi.