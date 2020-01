Partiamo dal presupposto che, sebbene oggi io adori tutti i tipi di ortaggi e affini, non è mica sempre stato così. Da piccolina non mi allontanavo mai dal mio amato duo composto da carote e fagiolini. Eventualmente qualche foglia di insalata, qualche pomodorino, ma tutto il resto era lontano anni luce dai gusti decisamente fanciulleschi delle mie papille gustative. Poi però ci sono cascata, i trucchi hanno ingannato pure me. E così sotto una valanga di besciamella potevo tollerare il cavolfiore, sotto una coltre spessa di formaggio fuso apprezzavo i finocchi e, udite udite, con il trucco dei trucchi iniziai a mangiare anche il sedano rapa. Come? Come fosse una cotoletta. Tagliato a fettine, passato nell’uovo e nel pangrattato, e fritto a puntino. E così, un trucco tira l’altro, ora mangio pure i cavoletti di Bruxelles (che in tempi non sospetti non avrebbero proprio avuto senso di esistere alle mie latitudini). Ma tornando al sedano rapa, ingrediente principe della ricetta di oggi, voglio elogiarlo un pochino. Anche perché, con tutto rispetto, l’aspetto non è proprio il suo punto forte. Ma visto che non bisogna mai lasciarsi ingannare dalle apparenze, vi informo che il suo sapore è davvero delicato, ed ha pure delle buone proprietà diuretiche e depurative. Carico di minerali, contiene inoltre una buona fonte di vitamine A, B e C. Certo, se vogliamo che le proprietà depurative possano agire al meglio, magari sarebbe meglio non optare per la sua versione impanata, ma piuttosto quella che vi propongo oggi. Da grande amante di frutta e verdura, mi piace abbinarli e scoprire nuovi sapori, infatti la vellutata di oggi è un piatto davvero particolare dove a mio avviso non ci sono note stridenti. Insomma, una valida alternativa al classico passato di verdure.