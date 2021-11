Poi prometto che fino al prossimo autunno la smetto. Ma mi sembrava davvero un gran peccato non proporvi pure questa ricetta, che immagino sia quella più conosciuta e largamente degustata. Solitamente con un ciuffetto di panna e amaretti sbriciolati. Non mi sbaglio, vero? La vellutata di zucca è un vero piacere in queste fredde serate di autunno inoltrato. E permettetemi un appunto: quanta delusione quando la servono acquosa o fatta con una zucca che starebbe decisamente meglio come ornamento? Questa ricetta è un classico pasto che deve creare conforto, calore, deve avvolgere tutti i sensi. Deve essere cremosa, saporita e, quando servita con del pane casereccio tostato, diventa un pasto completo che, una volta concluso, sognerete di gustare nuovamente il più presto possibile. Inoltre, la vellutata di zucca che vi propongo oggi, ha un tocco in più: è caramellata. Che spettacolo.