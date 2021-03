Ben 210 vini svizzeri sottoposti al giudizio competente e disinteressato di Paolo Basso, campione del mondo dei sommelier nel 2013 e dunque profondo conoscitore dell’universo dei vini internazionali. Il tutto è avvenuto settimana scorsa, sull’arco di tre giorni presso la Casa del Vino Ticino a Morbio.

Non si è trattato di un concorso, ma di un vero a proprio esame che sfocerà nella pubblicazione dei risultati su un’edizione speciale della rivista SommelierS International, un magazine francese che si rivolge a un vasto pubblico di professionisti e amanti del vino in tutta Europa. Il fatto che un’organizzazione del genere, basata a Bordeaux, si occupi dei vini svizzeri è qualcosa di eccezionale e dunque Swiss Wine non si è fatta pregare ad offrire la sua collaborazione e a mettere a disposizione il supporto logistico per la degustazione, spalleggiata da Ticinowine.

La risposta dei produttori elvetici, e di molti ticinesi, è stata all’altezza delle aspettative, sia in termini di qualità, sia di quantità.