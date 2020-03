Che giorno è oggi? Martedì? Venerdì? Non cambia molto. In questo periodo ogni giorno per noi è come fosse domenica. Guardo dalla finestra e catturo un mondo in “fermo immagine”. Nulla si muove. È un quadro statico. Ma dentro le case c’è un mondo che va avanti. Un mondo fatto di nuovi orari, nuove abitudini, nuove paure e nuove speranze. Noi, il Ticino. Noi, la Svizzera. Noi, il Mondo. Improvvisamente catapultati in una nuova realtà che ci allontana fisicamente, ma sembra connetterci con il cuore. Sarà un periodo, finirà. Nel frattempo la maggior parte di noi sta a casa, e diciamocelo: è dura, ma pensiamo a chi a casa non ci può stare, per un motivo, o per l’altro. Dunque facciamo tesoro di questo tempo, non buttiamolo via. Ce lo stanno dando, usiamolo. Per imparare, per conoscerci meglio, per stare con i nostri figli, per iniziare un nuovo libro, per cucinare, per dormire qualche ora in più.