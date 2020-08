Per l’ultima proposta dell’estate ci spostiamo nella valle della Tresa, sui versanti collinari di Monteggio, nel Malcantone. Qui Daniel Huber dall’inizio degli anni Ottanta produce vini inseguendo instancabilmente la qualità e da qualche anno nel suo lavoro è assecondato dal figlio Jonas. In questo nostro viaggio alla ricerca di vini adatti all’estate, è ai giovani che abbiamo cercato di guardare e Jonas sta dando un’impronta particolare alla cantina famigliare. Gli Huber coltivano poco più di 7 ettari di vigna, soprattutto Merlot, ma anche Cabernet e Chardonnay e altri vitigni in piccole quantità. Tra i vini, rossi e bianchi la fanno da padrone, ma c’è una preziosa perla nella collezione di casa, che si chiama Zampillo. Jonas dice è che il vino della festa, ed è veramente così. Una delizia di bollicine, che con grande pazienza prende corpo e carattere dopo essere rimasto 4-5 anni sui lieviti. È così che guadagna in finezza di perlage, sviluppa aromi e profumi che invogliano a superare la soglia del primo bicchiere. Lo Zampillo può essere rosato o bianco (dipende dalle annate), è figlio di uva Merlot, ma con una partecipazione misurata del Pinot Noir (circa il 20%). Ne nasce un vino suadente, cremoso, che esplode in bocca e rimanda sentori di frutta, profumi di fiori bianchi e pera. Ha un gusto persistente, è ideale per l’aperitivo, ma può accompagnare tutto il pasto se il cuoco optererà per dei piatti leggeri.