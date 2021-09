L’autunno fa rima con i calzettoni di lana, i primi camini che si accendono, la cioccolata calda e le copertine sul divano. Fa rima anche con i ritmi un po’ più lenti, in contrapposizione con quelli estivi, più animati e frizzanti. L’autunno come un passaggio, dal caldo torrido al freddo invernale, con la sua palette di colori meravigliosi che senza volerlo ci fanno riflettere sul trascorrere del tempo. Il verde che diventa giallo, per poi tramutarsi in marrone e lasciare spazio a qualcosa di nuovo che verrà. E l’autunno, certamente, anche come stagione che regala dei frutti meravigliosi. Funghi, castagne, e ovviamente zucche, deliziosi prodotti dell’orto che vantano una versatilità invidiabile. Perfette come protagoniste nelle vellutate e gnocchi, apprezzate nel risotto, adorabili ripiene o come base per dei ripieni, azzeccatissime nelle torte ed anche per creare dolci al cucchiaio. E per un momento di cremosa bontà, la sua polpa cotta più anche essere frullata negli smoothies assieme alla banana, del latte vegetale e qualche spezia come la cannella. Di ricette con la zucca ce ne sono davvero tante, ed oltre ad essere squisite, sono anche molto interessanti dal punto di vista nutrizionale, a riprova del fatto che non tutte le pietanze più gustose debbano per forza essere classificate come «peccato di gola». Curiosi?