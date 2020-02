Stando alle prime informazioni emerse, il conducente di un furgone telonato, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che si è rovesciato sul fianco bloccando completamente la carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel sinistro ma per contro i disagi alla circolazione sono molto importanti. Infatti per il recupero del veicolo e la pulizia del campo stradale da parte dei Pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto, ha richiesto la chiusura totale dell'A2 in direzione sud per oltre un'ora. Questo ha causato colonne che in breve in tempo hanno raggiunto Lugano.