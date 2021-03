Il minimo che si possa dire è che quello di ieri non è stato un sabato sera normale, indipendentemente dalla pandemia in corso e dalle restrizioni in vigore. La polizia, intervenuta per disperdere diversi giovani radunatisi alla Foce del Cassarate, è infatti stata insultata e perfino attaccata con tanto di lanci di bottiglie. Il giorno dopo, la zona dei disordini mostrava, purtroppo, tutti i «segni» di quanto successo. A terra mozziconi, bottiglie vuote e vetri rotti.