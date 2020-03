Sabato sera, alla Cornèr Arena, si è giocato il derby tra l’HC Lugano e l’HC Ambrì Piotta. Una partita a porte chiuse, come importo dalle autorità, a causa dell'emergenza coronavirus. La partita che sa raccogliere tifo, entusiasmo, scontro, spirito sportivo, competizione - tutto in un solo posto e allo stesso momento - si è invece giocata in un’atmosfera surreale, fatta di spalti vuoti, tifosi insistenti e anche una cornacchia.