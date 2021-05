L’ultima stagione nel massimo campionato dell’Ajoie risale al 1993. Da allora, il club romando ha sempre militato nelle categorie inferiori. Ora, però, i giurassiani possono nuovamente festeggiare: battendo in gara-6 il Kloten, infatti, Devos e compagni hanno staccato il biglietto per la National League. E così, fuori dalla pista, si è scatenata la festa dei tifosi. Alla faccia delle attuali restrizioni in materia di coronavirus: poche, pochissime mascherine e maxi assembramento.