Si aggrava il bilancio in Croazia: 5 i morti tra cui una 12.enne e un 20.enne

Terremoto

La scossa di magnitudo 6,4 ha portato al crollo di vari edifici, come l’ospedale locale e un asilo, interruzione di elettricità e linee telefoniche, il presidente Milanovic: «Un anno difficile ma ricostruiremo tutto» - La terra trema anche in Slovenia e in Italia - LE FOTO