1951 Il primo Festival della canzone italiana si tiene al salone delle feste del casinò di Sanremo dal 29 al 31 gennaio 1951 alle ore 22. Lo conduce Nunzio Filogamo. In gara ci sono 20 canzoni, interpretate da tre cantanti: Nilla Pizzi, Achille Togliani ed il Duo Fasano. Vince «Grazie dei fiori», interpretata da Nilla Pizzi: la canzone era stata composta dal maestro Saverio Seracini poco tempo dopo essere divenuto improvvisamente cieco.

1952 Il successo ottenuto dalla prima edizione del festival fa giungere alla commissione esaminatrice 300 nuove canzoni, tra le quali n vengono selezionate 20. Il concorso se lo aggiudica “Vola colomba”, ma la canzone di maggior successo sarà la seconda classificata “Papaveri e papere”, entrambe interpretate da Nilla Pizzi.

1953 Dopo due anni di dominio di Nilla Pizzi al Festival trionfano Carla Boni e Flo Sandon’s con “Viale d’autunno”. La doppia esecuzione viene accompagnata da due orchestre dirette rispettivamente da Cinico Angelini e Armando Trovajoli.

1954 La quarta edizione del Festival (presentata come le precedenti da Nunzio Filogamo) vede imporsi “Tutte le mamme”, cantata da Gino Latilla e Giorgio Consolini. Da segnalare il debutto al Festival del Quartetto Cetra e di Totò quale autore della canzone “Con te” che, arrivata solo settima provocò, secondo le cronache dell’epoca, una «grande arrabbiatura del grande sconfitto».

1955 Prima edizione del Festival trasmessa dalla televisione e prima condotta in coppia (da Armando Pizzo e Maria Teresa Ruta, annunciatrice degli studi Rai di Torino). Vincono il «reuccio» Claudio Villa e Tullio Pane con “Buongiorno tristezza”. È anche la prima volta in cui è usato il playback: Claudio Villa, colpito da faringite il giorno della finale, non canta dal vivo ma utilizza la registrazione fonografica del brano.

1956 La rassegna è dedicata ai cantanti debuttanti («affinché il festival torni ad essere concorso di canzoni e non una gara fra interpreti» - comunicano gli organizzatori) e viene vinta dalla pugliese Franca Raimondi che si impone con il brano “Aprite le finestre”. Per ovviare alle polemiche scaturite dalla decisione di escludere gli artisti già noti al pubblico, viene comunque organizzata una quarta serata fuori concorso cui partecipano tutti i «Big» del momento.

1957 Dopo l’esperimento dei debuttanti il Festival torna alla doppia interpretazione e ai grandi nomi della musica leggera. Vince “Corde della mia chitarra” cantata da Claudio Villa e da Nunzio Gallo.

1958 È l’anno di Domenico Modugno e de “Nel blu dipinto di blu” che interpreta in abbinamento con Johnny Dorelli. Lanciata da Sanremo la canzone divenne poi il brano italiano più celebre di sempre, con oltre 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo e cinque settimane di permanenza alla prima posizione della Billboard Hot 100 (la hit parade degli Stati Uniti) e il trionfo, l’anno seguente, alla prima edizione dei Grammy Awards.

1959 L’abbinamento Modugno-Johnny Dorelli fa il bis, imponendosi con un altro brano poi divenuto un classico “Piove (Ciao ciao bambina)”.

1960 «L’urlatore» Tony Dallara e il romantico Renato Rascel si aggiudicano il primo posto con “Romantica” in un’edizione ricordata ancheper il debutto al Festival della diciannovenne Mina, agli albori della sua carriera (ma con già all’attivo un primo posto in hit parade), con le canzoni “È vero” (cantata in abbinamento con Teddy Reno) e “Non sei felice” (in coppia con Betty Curtis).

1961 Il Festival viene per la prima volta condotto da due donne, Lilli Lembo e Giuliana Calandra. Vince la canzone “Al di là” cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis. Tra le curiosità Adriano Celentano che mostra la schiena al pubblico (provocazione inaudita per quei tempi), Gino Paoliche si esibisce senza indossare il tradizionale smoking e con la cravatta slacciata e Umberto Bindi che sfoggia un vistoso anello al dito mignolo. La cosa attira l’attenzione sulla sua sospetta omosessualità e di fatto decreta l’ostracismo del cantante fino al 1996.

1962 Terzo successo per Domenico Modugno con “Addio...addio” cantata, in abbinamento con Claudio Villa. Il vincitore morale è però Tony Renis con “Quando quando quando”, poi divenuta un successo di proporzioni planetarie.

1963 Dopo essere stato il trionfatore morale l’anno precedente, Tony Renis vince davvero con “Uno per tutte”. È la prima edizione della rassegna condotta da Mike Bongiorno, che presenterà il Festival per altre quattro consecutive edizioni, arrivano poi a quota undici nel 1997.

1964 Per la prima volta i concorrenti italiani si esibirono in coppia con un interprete straniero. Vince la sedicenne Gigliola Cinquetti che, in coppia con la cantante italo-belga Patricia Carli, presenta la canzone “Non ho l’età”. Da segnalare l’esclusione dalla finale di Bobby Solo a causa di un’improvvisa raucedine che gli impedì di esibirsi dal vivo: gli fu concesso di presentare fuori concorso la sua canzone, “Una lacrima sul viso”. Tra i «Big» stranieri partecipanti segnaliamo Ben E. King, Paul Anka e Gene Pitney.

1965 Rivincita di Bobby Solo che vince con “Se piangi, se ridi”, cantata in abbinamento con il gruppo folk statunitense The New Christy Minstrels. È l’ultima edizione in cui i cantanti possono presentarsi con più di una canzone. Rivelazione del festival è “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio divenuta una hit mondiale nell’interpretazione di Dusty Springfield .

1966 Domenico Modugno assieme Gigliola Cinquetti torna a vincere il Festival con la canzone “Dio, come ti amo”. Tra le rivelazioni della rassegna Adriano Celentano con “Il ragazzo della via Gluck” e Caterina Caselli con “Nessuno mi può giudicare”. Tra i partecipanti anche gli inglesi Yardbirds (presentati da Mike Bongiorno come «Gli uccellacci») tra le cui fila c’erano Jeff Beck e Jimmy Page.

1967 Il “Leone di Sanremo” lo vincono Claudio Villa e Iva Zanicchi con “Non pensare a me”. Ma l’edizione 1967 è soprattutto quella in cui Luigi Tenco si toglie la vita nell’albergo dove era ospite per il Festival dopo che la sua canzone “Ciao amore ciao” è esclusa dalla finale.

1968 Nell’anno della contestazione, vincono i cantautori Sergio Endrigo e Roberto Carlos con “Canzone per te”. Ospite d’onore della rassegna (la prima condotta da Pippo Baudo) è Louis Armstrong. Tra gli «esordienti» Al Bano, Fausto Leali e Massimo Ranieri.

1969 Bobby Solo e Iva Zanicchi trionfano con “Zingara”. È la prima - ed unica - presenza in gara di Lucio Battisti che canta “Un’avventura” in abbinamento con Wilson Pickett. Tra i partecipanti pure un giovanissimo Stevie Wonder che, in abbinamento a Gabriella Ferri, canta “Sei tu ragazzo mio” senza arrivare in finale.

1970 Scompaiono quasi totalmente gli stranieri (unici partecipanti Nino Ferrer e Sandie Shaw) e vincono Adriano Celentano e Claudia Mori, con “Chi non lavora non fa l’amore”.

1971 Dopo aver debuttato l’anno prima, appena sedicenne, Nada sale sul gradino più alto del podio con “Il cuore è uno zingaro” cantata in coppia con Nicola di Bari .

1972 La vittoria a Nicola Di Bari, al secondo consecutivo successo con «I giorni dell’arcobaleno». È l’anno del debutto al festival del già noto Gianni Morandi. Ma il grande successo commerciale fu quello di Marcella Bella con « Montagne verdi».

1973 Si impone Peppino di Capri con «Un grande amore e niente più». Benché irradiata in Italia in bianco e nero, si trattò della prima finale del Festival registrata dalla Rai con telecamere a colori.

1974 Successo di Iva Zanicchi con «Ciao cara come stai?» che fa di lei , la cantante donna ad aver vinto più edizioni del Festival di Sanremo, essendosi aggiudicata la vittoria della kermesse canora per ben tre volte.

1975 Primo Festival trasmesso completamente a colori per tutte le televisioni del circuito Eurovisione anche se la Rai, produttrice televisiva dell’evento, lo trasmise ancora in bianco e nero in Italia. Vincitrice del Festival fu la ventiquattrenne Gilda con «Ragazza del sud» mentre seconda e terza si classificarono altre due artiste, Angela Luce e Rosanna Fratello: fu la prima volta in cui tre donne occuparono i primi tre posti da quando ogni interprete poteva presentarsi con una sola canzone.

1976 Edizione molto confusa per vari problemi organizzativi. Alla fine la spunta Peppino Di Capri con Non o faccio più».

1977 Dopo 26 anni al Casinò, il festival si sposta al Teatro Ariston che, originariamente inteso come sistemazione temporanea, divenne in seguito la nuova sede del Festival fatta eccezione per l’edizione del 1990. Per la prima volta nei primi tre posti figurano tre gruppi: primi gli Homo Sapiens con «Bella da morire» davanti ai Collage, con «Tu mi rubi l’anima» e ai Santo California con «Monica».

1978 Successo dei Matia Bazar con «...e dirsi ciao» dei Matia Bazar, davanti alal giovanissima Anna Oxa con un il suo look punk («Un’emozione da poco») e allaG surreale «Gianna» di Rino Gaetano.

1979 Vince lo sconosciuto Mino Vergnaghi con «Amare», canzone che non ebbe molta risonanza, visto anche che la casa discografica Ri-Fi fallì poco dopo la vittoria del Festival e la pubblicazione del singolo del cantante.

1980 Condotto da Claudio Cecchetto con la collaborazione di Roberto Benigni ed Olimpia Carlisi. Vince Toto Cutugno con «Solo noi» , inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre sei volte secondo, di cui quattro consecutive (che gli fecero guadagnare l’appellativo di eterno secondo) ed una volta terzo, Tra le rivelazioni i milanesi Decibel con «Contessa» una delle poche canzoni eseguite dal vivo e non in playback.

1981 Vittoria il brano «Per Elisa», eseguito da Alice, coautrice del brano insieme a Franco Battiato e Giusto Pio. Seconda Loretta Goggi con «Maledetta primavera» e terzo Dario Baldan Bembo con «Tu cosa fai stasera?». Grande sccesso commerciale anche per quinta classificata «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri e «Ancora» di Eduardo De Crescenzo.

1982 Il festival è vinto da Riccardo Fogli con «Storie di tutti i giorni», ma l’edizione si ricorda per l’esordio di due giovani, Vasco Rossi con «Vado al massimo», classificatosi alla finale pur non raggiungendo il podio, e Zucchero, in gara con «Una notte che vola via», che non passò le eliminatorie.

1983 Successo della «meteora» Tiziana Rivale con «Sarà quel che sarà» ma a fare scalpore è Vasco Rossi, alla sua seconda e ultima partecipazione al Festival come cantante in gara, con «Vita spericolata», divenuta poi una delle sue canzoni più famose (nonostante il pessimo piazzamento nella gara: si classificò infatti al penultimo posto), che nella serata finale, in polemica con l’organizzazione, lasciò il palco mentre il suo brano era ancora in esecuzione, rivelando così al pubblico che gli artisti si stavano esibendo in playback. Tra gli hit usciti dal festival «Vacanze romane» dei Matia Bazar (vincitori del Premio della critica) e, soprattutto, la quinta classificata, «L’italiano» di Toto Cutugno, divenuto il brano più celebre del suo repertorio.

1984 Due i vincitori: Al Bano e Romina tra i «Big» con «Ci sarà» e tra le «Nuove Proposte» un giovanissimo Eros Ramazzotti con «Terra promessa». Tra gli ospiti stranieri spiccarono i Queen, che si esibirono con la loro hit «Radio Ga Ga».

1985 In un festival in cui spicca una bella rappresentanza di cantautori (tra gli altri Zucchero, Eugenio Finardi, Ivan Graziani, Franco Simone e Mimmo Locasciulli) vince la melodia dei Ricch ie Poveri con «Se m’innamoro».

1986 Già vincitore delle Nuove proposte nel 1984, si imponen nella categoria principale Eros Ramazzotti con «Adesso tu», brano che lo affermò definitivamente come stella della musica pop a livello internazionale. Per la prima volta dal 1983 gli interpreti tornarono alle esibizioni parzialmente dal vivo con solo la base in playback.

1987 Avincere la categoria Big è l’inedito trio composto da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, con «Si può dare di più», . Tra le Nuove proposte s’impone Michele Zarrillo con «La notte dei pensieri». Ma grande successo viene ottenuto anche da «Quello che le donne non dicono» di Fiorella Mannoia, che si vince il Premio della critica.

1988 La vittoria, nella categoria Campioni, va largamente a Massimo Ranieri con «Perdere l’amore». Dell’edizione si ricorda in particlare la presenza, quali ospiti, degli ex Beatles Paul McCartney e George Harrison.

1989 Presentato da Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, soprannominati dai media I figli d’arte a causa della fama dei loro genitori, il 39. Festival vede la vittoria della coppia Anna Oxa e Fausto Leali con «Ti lascerò», mentre tra gli Emergenti s’impone Paola Turci con «Bambini».

1990 Festival che segna una vera svolta: fa rientrare l’orchestra (assente da dieci anni) e tenta la formula dei cantanti stranieri abbinati a quelli italiani che tanto funzionò negli anni sessanta. Tali artisti si esibivano tuttavia fuori gara e pochi di essi pubblicarono la loro versione nel proprio album, o tantomeno come singolo. Vincono i Pooh con «Uomini soli» e, tra i Giovani, Marco Masini con «Disperato*; grande successo di vendite fu riscontrato anche dalla canzone, terza classificata tra i Big, «Vattene amore» cantata in coppia da Amedeo Minghi e Mietta, divenuta in breve tempo un vero e proprio tormentone. Memorabie anche la performance di Ray Charles con «Good Love Gone Bad» (in abbinamento a Toto Cutugno) .

1991 Oltre a riproporre l’abbinamento tra cantanti italiani e stranieri, il festival ’introduce la giuria demoscopica come mezzo di votazione dei cantanti. Vincitori sono Riccardo Cocciante con la canzone «Se stiamo insieme» e tra le Novità Paolo Vallesi con «Le persone inutili».

1992 Nella la prima delle cinque edizioni consecutive del Festival (dal 1992 al 1996) presentate da Baudo vincono nella sezione Campioni Luca Barbarossa con il brano «Portami a ballare» e tra le Novità « Non amarmi» cantata da Aleandro Baldi e Francesca Alotta

1993 La vittoria tra i Campioni va ad Enrico Ruggeri con la canzone «Mistero». Tra le Novità vince, con la canzone «La solitudine», la diciottenne romagnola Laura Pausini, che da lì a poco sarebbe diventata una star internazionale

1994 La kermesse vede il trionfo di due cantanti toscani non vedenti: Aleandro Baldi (già vincitore delle Nuove proposte nel 1992) per la categoria Campioni con « Passerà» ed Andrea Bocelli per la categoria Nuove Proposte con «Il mare calmo della sera». Molto successo lo ottiene il comico Giorgio Faletti, presentatosi a sorpresa nell’inedita veste di cantautore impegnato, con il commovente brano «Signor tenente», ispirato alle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, classificatosi secondo e vincitore del Premio della critica, mentre tra le Nuove proposte, oltre a Bocelli, si mette in luce un altra futura star, Giorgia con «E poi».

1995 Successo di Giorgia con «Come saprei» che conquista anche il Premio della Critica. È la prima volta che il Premio della Critica viene assegnato al vincitore della sezione Big della manifestazione. Tra le Nuove proposte trionfano i Neri per Caso con la canzone «Le ragazze».

1996 Vince Ron con il brano «Vorrei incontrarti fra cent’anni», coadiuvato nell’esecuzione del brano da Tosca. Tra le Nuove proposte s’impone invece Syria, con «Non ci sto». Ma la vera rivelazione sono Elio e le Storie Tese, con «La terra dei cachi» (Premio della critica).

1997 Dopo cinque edizioni targate Baudo, alla conduzione arriva Mike Bongorno. Tra i Big vincono i Jalisse con « Fiumi di parole» che però si rivela commercialmente fallimentare. Ottimi riscontri di vendite li hanno invece Patty Pravo con «...E dimmi che non vuoi morire», scritta per lei da Vasco Rossi e Nek con «Laura non c’è», divenuta un vero e proprio tormentone.

1998 La vincitrice è Annalisa Minetti con il brano «Senza te o con te», che trionfa sia tra i Giovani sia fra i Campioni (finora unico caso nella storia della kermesse canora) in quanto il regolamento dà la possibilità ai primi 3 classificati della sezione Giovani di giocarsi la vittoria finale del Festival nell’ultima serata insieme ai Campioni.

1999 Festival condotto da Fabio Fazio, affiancato dall’attrice e modella francese Laetitia Casta e dal premio Nobel Renato Dulbecco. Vince Anna Oxa con il brano «Senza pietà», esattamente dieci anni dopo la sua prima vittoria del 1989 in coppia con Fausto Leali. Tra le Nuove proposte trionfa Alex Britti con il brano «Oggi sono io». Tantissimi ospiti, anche non musicali tra cui Michail Gorbačëv (premio Nobel per la Pace) e Neil Armstrong (astronauta).

2000 Secondo festival condotto da Fabio Fazio, affiancato dal tenore Luciano Pavarotti, Teo Teocoli ed Inés Sastre. A vincere nella categoria Campioni fu la Piccola Orchestra Avion Travel con la canzone «Sentimento», mentre tra le Nuove proposte a trionfare fu Jenny B con il brano «Semplice sai». La classifica finale fu volutamente falsata dalla giuria di qualità, che diede voti bassi a tutti i cantanti in gara eccetto il gruppo di Peppe Servillo, al quale fu dato il massimo dei voti. La ragione, secondo quanto rivelato successivamente, fu quella di voler premiare e far vincere un brano di qualità.

2001 Festival condotto da Raffaella Carrà, seconda donna a presentare il Festival come presentatrice principale (dopo Loretta Goggi). Tra i Campioni vince Elisa, fin lì interprete unicamente di canzoni in lingua inglese, con il brano «Luce (tramonti a nord est)» Tra i Giovani primeggiano i Gazosa con la canzone «Stai con me (Forever)». In quest’ultima categoria debutta il ticinese Paolo Meneguzzi con «E io non ci sto più» che chiude al settimo posto.

2002 Dopo 6 anni di assenza, torna al timone Pippo Baudo. Nella sezione Campioni vincono i Matia Bazar con «Messaggio d’amore», mentre nella sezione Giovani si impone la giovanissima Anna Tatangelo con «Doppiamente fragili».

2003 La vincitrice della sezione Campioni è Alexia con «Per dire di no», mentre la sezione Giovani viene vinta da Dolcenera con « Siamo tutti là fuori». Polemiche vengono causate dalla presenza, tra le Nuove proposte, di Alina, dovutesua govnissima età di 12 anni (divenendo così la cantante in gara più giovane dell’intera storia della kermesse canora), da molti ritenuta troppo precoce per partecipare ad una gara canora di tali proporzioni. Dalle edizioni successiveviene introdotta nel regolamento del Festival una disposizione per cui i partecipanti devono avere compiuto i 14 anni di età.

2004 Vince Marco Masini (già vincitore della sezione Nuove proposte nel 1990) con « L’uomo volante». Il festival, diretto artisticamente da Tony Renis non presenta una distinzione dei cantanti in Big (o Campioni) e Giovani (o Nuove Proposte), ma un’unica competizione. Come già accaduto nel 1975, le case discografiche boicottano la manifestazione, non inserendo nomi di spicco tra i partecipanti, a causa di disaccordi con l’organizzatore del festival. Il cast è quindi composto prevalentemente da cantanti esordienti o poco conosciuti.

2005 Alla conduzione arriva Paolo Bonolis. Il vincitore assoluto è Francesco Renga con il brano «Angelo» nella categoria Big. Per la categoria Giovani vince Laura Bono con «Non credo nei miracoli». In questa edizione ol regolamento è modificato dividendo i cantanti partecipanti in categorie (Uomini, Donne, Gruppi, Classic e Giovani) e reintroducendo, dopo anni, le eliminazioni.

2006 Il festival è presentato da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello. La gara è suddivisa in quattro categorie: Uomini, Donne, Gruppi (composte da 6 cantanti ciascuna) e Giovani (composta da 12 giovani interpreti); a trionfare nella categoria Big è Povia con «Vorrei avere il becco», mentre nella categoria Giovani vince «Sole negli occhi» di Riccardo Maffoni. Viene introdotta la serata dei duetti del venerdì, da allora divenuta un cardine della rassegna.

2007 Ennesino ritorno di Pippo Baudo, affiancato da Michelle Hunziker. La canzone vincitrice della sezione Campioni è «Ti regalerò una rosa» di Simone Cristicchi, mentre la canzone vincitrice della sezione Giovani è « Pensa» di Fabrizio Moro. Entrambi i brani si aggiudicano anche il Premio della critica delle rispettive categorie.

2008 Edizione «monstre», l’ultima ad oggi condotta da Pippo Baudo, alla quale partecipano ben I trentaquattro cantanti divisi in due sezioni: Campioni e Giovani: vincitori della sezione Campioni sono Giò Di Tonno e Lola Ponce (prima cantante non italiana a vincere la kermesse) con «Colpo di fulmine», mentre vincitore della sezione Giovani è il duo veronese Sonohra con «L’amore».

2009 È il Sanremo (condotto da Paolo Bonolis) in cui iniziano a far capolino i cantanti usciti dai «talent». O cince infatti uno di questi, Paolo Carta con «La forza mia» mentre tra le nuove proposte si impone «Sincerità» interpretata da Arisa.

2010 Nell’edizione numero 60 sono ancora i talent protagonisti, che esprimono i due vincitori: tra gli Artisti (categoria composta da quindici cantanti affermati) Valerio Scanu con «Per tutte le volte che...», mentre nella categoria Nuova Generazione Tony Maiello con «Il linguaggio della resa».

2011 Alla conduzione arriva Gianni Morandi ed il festival prende una direzione più autorale. Che si concretizza nella vittoria tra gli Artisti di «Chiamami ancora amore» composta e interpretata da Roberto Vecchioni. E tra i Giovani di «Follia d’amore», interpretata e composta da Raphael Gualazzi. Le due canzoni vinsero entrambe anche il Premio della critica delle rispettive categorie.

2012 Seconda edizione targata Gianni Morandi, con Rocco Papaleo e Ivana Mrázová. Vincitrice nella categoria Artisti è Emma Marrone con «Non è l’inferno», mentre nella categoria Giovani, chiamata Sanremosocial, si impone Alessandro Casillo con il brano «È vero (che ci sei)».

2013 Nuovo ritorno di Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. Il vincitore della kermesse nella sezione Campioni è Marco Mengoni con «L’essenziale», mentre nella sezione Giovani si impone Antonio Maggio con «Mi servirebbe sapere». Divertentissima la performance di Elio & Le storie tese con «La canzone mononota» (Premio della crtica».

2014 Dopo il successo tra le Nuove proposte nel 2009, sale sul gradino più alto del podio Arisa, che vince tra i Campioni con il brano «Controvento» mentre nella sezione Nuove Proposte si impone Rocco Hunt con la canzone «Nu juorno buono», primo brano di genere rap ad aggiudicarsi l’evento.

2015 Al timone arriva Carlo Conti, affiancato dalle cantanti Arisa ed Emma Marrone (vincitrici in edizioni passate della kermesse). La canzone vincitrice della sezione Campioni è «Grande amore» interpretata dal trio canoro Il Volo, mentre nella sezione Nuove Proposte si impone Giovanni Caccamo con «Ritornerò da te». Il Volo partecipa poi, in rappresentanza dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2015 a Vienna classificandosi al 3º posto: il regolamento di questa edizione del Festival di Sanremo prevedeva infatti che, salvo rinuncia, il vincitore della sezione Campioni sarebbe stato il partecipante italiano della kermesse canora internazionale, un tempo nota come Eurofestival.

2016 Seconda volta di Carlo Conti nella doppia veste di presentatore e direttore artistico. I cantanti partecipanti sono stati divisi in due sezioni: Campioni (composta da 20 artisti) e Nuove Proposte (composta da 8 artisti). Si aggiudicano la vittoria della categoria Campioni gli Stadio con «Un giorno mi dirai», mentre nella sezione Nuove Proposte vince Francesco Gabbani con «Amen». Comeaccaduto l’anno precedente, ai vincitori della sezione Campioni è riservato il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016. In seguito alla rinuncia degli Stadio, tale diritto viene assegnato dalla Rai a Francesca Michielin, classificatasi seconda nella categoria Campioni con il brano «Nessun grado di separazione».

2017 Terza, e per ora, ultima conduzione di Carlo Conti (che ne è stato anche direttore artistico) in coppia con Maria De Filippi. La rassegna la vince Francesco Gabbani (già vincitore delle Nuove Proposte nell’edizione precedente) con «Occidentali’s Karma» che diventa il tormentone dell’anno. Nella sezione Nuove Proposte si impone Lele, con il brano «Ora mai».

2018 Alla guida di Sanremo arriva Claudio Baglioni. Che lo conduce assieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La competizione vede la partecipazione nella categoria Campioni di 20 artisti o gruppi di chiara fama, mentre per la categoria Nuove Proposte la sfida è tra 8 interpreti emergenti scelti durante la serata-evento Sarà Sanremo, condotta da Claudia Gerini e Federico Russo, trasmessa da Rai 1 il 15 dicembre 2017. I vincitori del Festival sono Ermal Meta e Fabrizio Moro (quest’ultimo già vincitore della sezione Nuove Proposte nel 2007) con «Non mi avete fatto niente», mentre per la sezione Nuove Proposte il vincitore è Ultimo con «Il ballo delle incertezze». Con una media del 52,16% di share, questa edizione del festival risulta, la più seguita dal 2005.