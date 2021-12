Nell’ultimo sabato prima di Natale, un gruppo di donne ha preferito rinunciare allo shopping natalizio e alla corsa ai regali per dare voce a chi non ce l’ha. Erano circa una quarantina le donne che hanno infatti partecipato al presidio di fronte alla Procura, per protestare contro le continue aggressioni ai loro danni. L’ultima di queste proprio domenica scorsa all’autosilo Balestra di Lugano.