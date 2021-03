Miles Davis e il celebre quintetto che cambiò il corso del jazz, attualizzandolo con l’aggiunta di accordi e ritmiche funky. Nel volume sono fondamentali l’indice dei nomi e la discografia, per le infinite suggestioni che ci offrono. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, un gruppo di personalità fortissime che, guidate da Davis, si spostarono dal jazz più libero - e a volte sconclusionato - verso un jazz rock o meglio ancora un jazz funky, in direzione della popular music.

Nel corso di quegli anni, Miles Davis divenne elettrico e poi elettronico. Il libro racconta a partire dal 1969 l’irripetibile intreccio di festival, manifestazioni e movimenti sociali che accompagnò la nascita della nuova musica. Con Spotify o qualsiasi altra library musicale, sorseggiando a 10 gradi il vostro vellutato riesling Helios, potete ripercorrere le registrazioni di album come In A Silent Way, Bitches Brew e A Tribute to Jack Johnson.

Altra bottiglia e altra lettura. Non possiamo più viaggiare come prima, la pandemia ci ha inchiodati alle nostre vite correnti, e però i libri sono fatti per potersi immedesimare in vite che non sono la nostra, e i libri fotografici ancor più dei romanzi e dei saggi ci riempiono gli occhi di immagini e colori, contribuiscono all’elaborazione del gusto suggerendo stili o nuovi accostamenti da introdurre nelle nostre vite quotidiane. Marrakech Flair è il classico volume scenografico, da sorseggiare fotografia dopo fotografia. Protagonisti sono i colori, le texture, le decorazioni, gli ornamenti, gli arredi e anche il jet set (da Winston Churchill a Yves Saint Laurent a Marisa Berenson) che ha scelto la caleidoscopica città del Marocco come buen retiro e fonte di ispirazione estetica.