Dopo aver preso in esame l’empireo della cronografia classica, ripensata nel solco più austero della tradizione, in questo numero vogliamo presentare oggetti sfiziosi, accattivanti, un po’ piacioni, capaci di reinterpretare i codici del passato con sfrontatezza. La loro materia prima è l’acciaio, i loro motori meccanici concepiti per una vita itinerante. Profuma di officina il Breitling Top Time Deus, realizzato in collaborazione con Deus Ex Machina, brand di lifestyle australiano che accompagna l’immaginario motociclistico e surfistico con rara pertinenza. Da tempo scriviamo che il Top Time Breitling degli anni ‘60 e ‘70 meritavano delle riedizioni, e già lo «Zorro» ci aveva fatto battere il cuore, ma con i contatori a supercerchio, la «fulminea» lancetta cronografica e le cromie del Deus si completa una fusione errante fra custom made e industria. Se il Top Time lo immaginiamo al polso di Forrest Minchinton mentre carica la sua tavola su un’enduro vintage surfando fra onde di sabbia e di mare, il nuovo Hamilton Intra-Matic Chronograph è un classico americano la cui epica sembra richiamare il Kowalski di Vanishing Point. Cassa da 40 mm, quadrante nero con contatori bianchi, cinturino in pelle, movimento a carica manuale H-51 con 60 ore di riserva di carica: con lui al polso attraverseresti gli Stati Uniti a bordo di una muscle car. Lo spirito pionieristico di Longines batte invece nell’Heritage Classic Chronograph 1946 che è forse il cronografo new vintage in acciaio più elegante sul mercato. Ispirato al celeberrimo 13zn, ha una cassa da 40 mm che abbraccia un quadrante dalla sfumatura argenté e numeri arabi pennellati. Il calibro automatico L895 offre ben 54 ore di riserva di marcia. Chiudiamo con il pezzo più pregiato per storia e prestazioni: Zenith Chronomaster Revival A385. Riedizione della terza referenza dell’originario El Primero del 1969, la più rara, è una riuscita fusione fra la morbidezza del cuscino d’acciaio da 37mm e le nuance del primo quadrante fumé concepito da Zenith.