Il casting del tempo

Fra cinema ed orologeria esiste, dall’invenzione del primo, una relazione quasi mistica. L’orologio non è solo la gabbia dell’oppressione temporale dove l’uomo è crocifisso come il Freder di Metropolis nell’enorme quadrante che segna le interminabili 10 ore di lavoro, ma anche un contenitore che immobilizza qualcosa di inarrestabile.

Chiunque abbia parlato con un connaisseur di haute horlogerie sa quanto vere siano le parole di Walter Benjamin: «Il collezionista è legato a un rapporto con gli oggetti che non ne mette in primo piano il valore funzionale, egli li studia e li ama in quanto scena e teatro del proprio destino». Immaginate l’anonimo acquirente del segnatempo da polso più costoso della storia – un Rolex Cosmograph Daytona ref. 6239 battuto all’asta nel 2017 a 17,8 milioni di dollari;...