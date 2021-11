Una barca storica che torna a navigare fa sempre notizia; se poi la barca in questione si chiama Ceresio e viene trasformata per operare senza produrre emissioni acustiche né di CO2, allora la notizia - ci si perdoni l’ossimoro - è di quelle che fanno molto rumore. L’obiettivo dichiarato della compagnia armatrice, la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL), è quello di convertire l’intera flotta di motonavi entro il 2035, in ossequio agli obiettivi di Venti35, un progetto ambizioso e visionario che mira a trasformare tutta la flotta della storica compagnia. La motonave Ceresio (1931), che è da poco tornata a navigare dopo un certosino progetto di riconversione, fa da eco alla motonave Vedetta (1908), che vanta il primato di essere stata la prima imbarcazione adibita a servizio passeggeri riconvertita in Svizzera per essere «green» (2016). «In un certo senso - ha detto Carlo Maria Acquistapace, membro di direzione di SNL - è la storia che si ripete: le prime motonavi della compagnia funzionavano a vapore, poi è venuto il momento del diesel; ora, nell’ottica di Venti35, è giunto quello di un tipo di propulsione elettrica che si basa interamente sulle rinnovabili». Ma non finisce qui. Il progetto farà da apripista a un futuro pulito e silenzioso non solo per le navi passeggeri del Ticino, ma di tutta la Confederazione. Con il lancio di Venti35, infatti, SNL ha assunto de facto un ruolo di guida per tutta la Svizzera, dove operano 150 battelli titolari di concessione federale, per un totale di tredici milioni di passeggeri trasportati annualmente sui laghi e nelle acque di confine. In Ticino, insomma, il futuro è già iniziato.