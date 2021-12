L’avevamo scoperta per caso in primavera nel cuore di Lugano. E ora, pochi mesi più tardi, la ritroviamo fresca di battesimo su pista. Il prototipo della PS-01 - la supercar della Picasso Automotive costruita quasi completamente in fibra di carbonio - è stato presentato per la prima volta il 4 ottobre scorso, niente di meno che durante la Pirelli P Zero Experience al Red Bull Ring in Austria. Questa meraviglia made in Switzerland supera di poco i 900 kg, è spinta da un motore V6 twin turbo da 600 CV e vanta un downforce di 960 kg al top speed. «Tutta la macchina - sottolinea emozionato Stefano Picasso, CEO e fondatore dell’azienda - è stata concepita per massimizzare le prestazioni su strada e su pista, grazie a un’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, dal fondo piatto alle appendici alari aerodinamiche in fibra di carbonio. È stata la corsa in auto più memorabile della mia vita, a un certo punto credo che avrei potuto parlarle. Il riscontro che abbiamo avuto è stato incredibile. Tuttavia, c’è ancora tanto lavoro da fare, i prossimi mesi saranno un vortice di novità». Tanto per cominciare è iniziata la fase di test in vista del debutto ufficiale dell’esemplare di pre-produzione, a inizio 2022 sulla pista di Yas Marina di Abu Dhabi, sempre nell’ambito della P Zero Experience di Pirelli. Inoltre, questo mese, la società prevede di tagliare il nastro del nuovo capannone a San Vittore (GR). E poi ci sono i progetti R&D avviati con una impressionante lista di partners. Da Pirelli a SC Project, da Nuteco ad Autotecnica. «Viaggiamo veloci e con l’obiettivo di diventare un laboratorio di ricerca e sviluppo per soluzioni all’avanguardia continua Picasso -. Con Pirelli ad esempio partirà un programma di sviluppo per pneumatici. Poi è appena stata annunciata la collaborazione con Easyrain, una PMI innovativa che ha brevettato due sistemi all’avanguardia per la sicurezza attiva nell’automotive. Per non parlare degli studi già avviati per un motore spinto da carburanti sintetici». Ma questa sarà musica del prossimo anno. Per il momento non vediamo l’ora di ammirare su strada la PS-01!