Ottima è stata l’accoglienza riservata dai lettori del Corriere del Ticino al numero 1 di Hub e un poco, questa positività, la si coglieva nell’aria, nonostante la crisi pandemica ed economica che ci attanaglia. Per due motivi: uno da manuale di economia, l’altro più spirituale.

Sarà così anche questa volta? Verificheremo, nel frattempo nessuno ci vieta di sognare e raccontare orizzonti nuovi. Il secondo motivo per la buona accoglienza riservata ad Hub - quello d’ordine spirituale - è senza dubbio più importante del primo, perché più gratuito, più umano, più vicino a tutti noi. Crisi o non crisi, infatti, la bellezza è sempre qui.

La bellezza della natura come quella prodotta dagli artisti, dagli artigiani e dalle industrie. Il suo potere di seduzione e di commozione ci conferma che la vita non è solo fatalità e adattamento - basterebbe la COVID-19 a ricordarcelo - ma è anche operosità prensile, immaginazione, sfavillìo di coraggiose intraprese private, splendore di coriacee speranze, e perfino regale spreco di energia e di sogni. Un vivere avventuroso e lussuoso, di quel lusso «a-ciclico», un po’ come l’amore, che ad ogni generazione risplende della propria novità. È lo spirito di Hub.