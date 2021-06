Leggenda americana

Se anche Sean Penn, Matthew McConaughey, Denzel Washington, Tom Hanks e Matthew Modine, ovvero celebrità che possono permettersi ogni tipo di comodità, si ostinano a trascorrere le vacanze con i loro caravan Airstream, la ragione non può che risiedere nel senso di libertà che una simile esperienza può dare, oltre che nella leggenda che circonda il marchio stesso. In un ipotetico abbecedario dei miti americani, infatti, alla lettera «A» troveremmo proprio Airstream, azienda fondata nel 1931 da «Wally» Byam (1896-1962). Leggenda vuole che l’idea di costruire il primo esemplare sia nata per soddisfare il desiderio della moglie di cucinare e di disporre di un minimo di comodità durante i campeggi. Nacquero così i primi veicoli di Byam in masonite, una fibra di legno pressata che si prestava allo...