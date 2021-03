Lo sguardo va dove va la luce

La visita al suo studio inizia con l’odore acre della terpentina. Cesare ti viene incontro sorridendo. Nella prima stanza alcune opere meno recenti ti fanno da apripista. Già sale la tensione e si vedono alcuni lavori non terminati. Una delle peculiarità del Maestro è che non saranno «finiti» fino a quando non raggiungeranno quella perfezione che è come una voce interna che dice: «Ok, questo va bene!». Si entra così in un mondo di movimenti precisi che corrispondono a un disegno interiore. Le tematiche sono attuali: il Clima, i Migranti, il Giorno della Memoria. Sulla tela rimane una traccia, un’indicazione, una direzione. Lo sguardo resta affascinato dalla luce: ogni volta una storia diversa.