«Siamo convinti che per ridivenire compatibili con ciò che è vivo, l’habitat del futuro deve funzionare come ciò che vive». Con questo motto, a Parigi, XTU Architectes con un gruppo di lavoro interdisciplinare dà forma a una visione straordinaria: la costruzione di edifici dedicati a generare energia, coltivare piante per nutrirci e alberi, produrre medicinali, proteine e ossigeno attraverso facciate adatte alla coltivazione di microalghe e a crescere colonie di lombrichi per il compostaggio dei rifiuti organici. È così che l’uomo entra nella fase matura della sua presenza fisica sulla terra, trova la sua preziosa pietra filosofale e trasforma ciò che produce in qualcosa che ancora si trasforma... E così all’infinito, contribuendo attivamente alla rigenerazione di risorse vitali per salvaguardare la magia che ci è stata regalata