Mentre confezioniamo il secondo numero di Hub, è appena giunta la notizia della fusione fra FCA e PSA, che dopo lunghe ponderazioni hanno girato la chiave di Stellantis, un nuovo crossover automobilistico che andrà delineandosi come il quarto costruttore al mondo con quasi nove milioni di vetture vendute. Dopo il via libera delle assemblee, si attendono alcuni snodi normativi, ma la decisione è presa. A tal proposito, John Elkann, presidente di FCA, ha dichiarato: «Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità, proprio come hanno fatto i nostri padri fondatori con grande energia negli anni pionieristici». Un’idea di futuro che passa dunque dalle radici, dalla memoria, che nel caso di FCA è gloria manifatturiera e sportiva, con l’identità dei marchi del gruppo Fiat preservatasi intatta pur nella mescolanza produttiva e commerciale, avviata nel 2014, con Chrysler. Oggi l’accorpamento societario e produttivo è con PSA e inizia una nuova gara di durata, una fusione che pare già fin d’ora travalicare la gelida dimensione finanziaria per farsi aggregazione culturale ed epopea imprenditoriale transnazionale. Una reificazione nobile di melting pot industriale che ne fa un meeting-point strategico e che, pur nel solco di piattaforme comuni, avrà i mezzi per rifuggire i conformismi progettuali al fine di preservare, ancora una volta, le specificità delle singole aziende. Quelle specificità raccontate ed esaltate nella differenza da Heritage Hub, un’esposizione trasversale, un archivio tridimensionale capace di esibire con rigore filologico la saga FCA, in una macchina del tempo che ci trasporta fra le macchine di un tempo, rintracciando a ritroso gli svincoli per il futuro. Il medesimo approccio che, si parva licet, ci accompagna nella nuova avventura editoriale di Hub, che si prefigge appunto di far confluire da rotte diverse e sotto lo stesso hangar espressivo patrimoni esclusivi, in viaggio da epoche e luoghi differenti, che si possono sfogliare in due direzioni. Come il Musée de l’Aventure Peugeot sorge nel distretto industriale di Sochaux, così l’Hub di FCA è incastonato nel sacrario operaio di Torino, l’ex Officina 81 di via Plava, nel comprensorio di Mirafiori sud, uno stabilimento che ha subito un accurato restauro conservativo. Quindicimila metri quadrati di memoria storica dell’industria automobilistica italiana, oltre 250 vetture esposte, otto mostre tematiche che coprono un secolo esatto (1908-2008): un quadrivio espositivo che tocca Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Lancia. Un crocevia di motori, ovvero di movimenti ingegneristici, che per certi modelli esposti raggiunge lo stato dell’arte. Non è arte in movimento una Fiat Dino Spider firmata Pininfarina? Non lo sono una Lancia Aurelia B20 e un’Abarth 207/A unite dalla matita di Mario Felice Boano o ancora una contemporanea Alfa Romeo 8C Competizione?