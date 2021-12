Qualche sera fa ero nella redazione di Hub, uno spazio industriale dove un tempo v’era una grande rotativa. Fuori dalle vetrate era molto buio, e pioveva a dirotto. Interrogavo me stesso: Hub sta crescendo nella direzione giusta? Dovremmo forse dedicarci in altro modo all’artigianato di lusso, che affonda il proprio saper fare in tradizioni secolari? O assegnare più pagine alla variopinta anarchia di modi e mode figlie dell’attualità più sfrenata? Squilla il telefono. È Davide Macullo, architetto e collaboratore di Hub, che mi chiama da Tirana. Come sempre, gli chiedo subito che atmosfera spirituale si respira in quella piccola metropoli in veloce crescita: la gente è carica di energia oppure sconsolata e inappetente causa pandemia e tutto il resto? «Sono carichi di energia - mi risponde Davide - perché sono più fatalisti di noi». Senza volerlo, avevo ottenuto risposta anche alla domanda su Hub. Vivere e fare impresa è una questione di fervore, libertà, obiettivi, e soltanto dopo di calcoli e dosaggi, e questi ultimi dipendono, alla fine, dal carattere di chi decide. È proprio questo l’augurio che vogliamo fare ai nostri lettori per il 2022, con le belle parole di Goethe: «Riguardo a qualunque atto d’iniziativa o creazione v’è una elementare verità, la cui ignoranza uccide senza fine idee e splendidi piani; che nel momento in cui ci si impegna davvero, allora la Provvidenza, anche lei, provvede. Accade, e ci aiuta, ogni genere di cose che altrimenti non accadrebbero... Qualsiasi cosa tu faccia o sogni di fare, falla. Perché l’audacia ha veramente in sé: genio, potere, magia».