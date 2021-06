Un’auto regale, l’eccellenza che si muove su quattro ruote (sterzanti!), il fascino immutabile di un marchio che tutti riconoscono come un’icona del mondo automobilistico e che mescola sapientemente prestazioni tecniche, comfort e lusso. Bentley Motors propone la nuova versione di punta a cielo aperto della sua recente Grand Tourer: la Continental GT Speed Convertible, progettata e realizzata in maniera artigianale, pezzo dopo pezzo, nella fabbrica di lusso ad emissioni zero della casa britannica, da oltre vent’anni finita nell’orbita di Volkswagen. La terza generazione della Continental GT Speed Convertible è mossa da una versione ottimizzata e potenziata del motore W12 TSI da 6,0 litri, che eroga ben 650 CV, sviluppa una coppia di 900 Nm, passa da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiunge una...