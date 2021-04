Per alcuni un veicolo elettrico non sarà mai in grado di offrire l’immersione sensoriale di un potente motore a benzina. La silenziosissima Porsche Taycan non placherà certo gli animi degli appassionati di motori a benzina, ma questa straordinaria automobile è più che all’altezza della sfida grazie alle sue sublimi dinamiche di guida, alla qualità costruttiva, alla tecnologia e all’estetica di avanguardia.

Taycan turbo S mamba green metallic taycan

La prima auto elettrica firmata Porsche è una futuristica berlina a quattro porte e una rivale della pionieristica Tesla Model S. Concepita come elettrica, le batterie sono integrate nel pianale per darle una silhouette slanciata e il baricentro più basso di tutte le Porsche. Con un lussuoso abitacolo per quattro adulti e ampio bagagliaio, è anche pratica. Con un prezzo dai 129.100 ai 225.300 CHF, viene proposta in tre versioni: 4S, Turbo e Turbo S. Tutte e tre hanno due motori, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore, e sono perciò a trazione integrale. Il modello di base 4S è dotato di una batteria agli ioni di litio da 79,2 kWh, che produce una potenza massima di 530 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. I modelli Turbo e Turbo S hanno una batteria di 93,4 kWh.

I 680 cavalli della Turbo garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi (velocità massima 260 km/h), mentre l’ammiraglia Turbo S genera 761 CV di potenza e impiega 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h nello scatto da fermo (velocità massima 260 km/h). Qualunque sia il modello, la Taycan ha la velocità di una supersportiva. L’autonomia di guida (ambito nel quale Tesla è in vantaggio) arriva a 464 km. Sulla carta la Model S può andare avanti per oltre 600 km. Con un peso di 2,3 tonnellate (più o meno come un SUV) la Taycan sfida la fisica ed è agile; la trazione 4x4 e lo sterzo sull’asse posteriore le conferiscono una sensazione di auto sportiva. Coppia istantanea, curva piatta e aderenza eccezionale dei possenti pneumatici posteriori rendono l’esperienza al volante entusiasmante.

taycan turbo gentian blue metallic taycan

La Taycan è un tour de force tecnico e l’elenco delle innovazioni è impressionante. È dotata di un cambio posteriore a due velocità (la maggior parte degli EV ne ha una) per ottenere la massima accelerazione. Un impianto elettrico da 800 volt, invece dei più usuali 400 volt, la rende a prova di futuro, in grado cioè di beneficiare di una ricarica ultrarapida. Seduta bassa nell’abitacolo, dove il cruscotto è minimalista, con tre display digitali – due nella console centrale e uno di fronte al conducente. Davanti, cofano scolpito e parafanghi rialzati sono classicamente Porsche. Risulterà gradita ai vegani, avendo i primi interni leather-free della Porsche. Come tutti gli EV, i suoi motori elettrici emettono soltanto un sibilo; il livello del rumore della strada e del vento è modesto.

Si può scegliere l’opzione «Electric Sport Sound» se si è fan di Guerre stellari, ma l’effetto novità svanisce presto. Guidare una Taycan, d’altronde, richiede un cambiamento di mentalità. Forse mancherà il rombo a elevato numero di ottani, ma potete avere una normale conversazione ad alta velocità e in più sapete di proteggere il pianeta dalle emissioni nocive. La ricarica completa richiede circa un’ora e mezza usando una colonnina di ricarica pubblica da 50 kW o intorno a nove ore con una wallbox da 11 kW. Con una colonnina da 270 kW saranno sufficienti 23 minuti per una ricarica all’80%, similmente a un Tesla Supercharger. Come altre elettriche, la Taycan si ricarica viaggiando a velocità di crociera o tramite la frenata rigenerativa. Niente freni spugnosi – Porsche ha sviluppato il sistema più fluido e reattivo che abbiamo mai sperimentato su un veicolo elettrico. Verdetto: la Taycan è un EV rivoluzionario – un mix di coinvolgimento del conducente, prestazioni selvagge, prodezza tecnica e sorprendente praticità.

