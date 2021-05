Può capitare a chiunque, a maggior ragione a chi proviene da una megalopoli come Istanbul, di voler cambiare vita. Di voler dire addio, per esempio, al mondo della finanza e dei tribunali per dedicarsi anima e corpo alla produzione di un oggetto di largo mercato ma talvolta un po’ prosaico: le piastrelle. Può succedere, però è capitato solo a Damla Turgut. La sua è una storia di atmosfere mediterranee e mediorientali, e d’imprenditoria al femminile, piacevole da raccontare. Nata nella maggiore città turca da una famiglia di editori, Damla - avvocatessa dinamica e innamorata di Londra, dove vive dal 2015 - è riuscita in poco più di un lustro a rendere la sua azienda, la Otto Tiles, una realtà capace di produrre e di esportare manufatti d’alta qualità ovunque nel mondo. Tutto ha avuto inizio...