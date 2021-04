C’è chi s’interessa di nautica e chi ha il potere di cambiarne le regole e i canoni estetici. A quest’ultima categoria appartiene Luca Bassani, fondatore e Chief Designer di Wally Yachts. Classe 1956, milanese e velista incallito, Bassani ha creato il cantiere nel 1994 e da allora, volente o nolente, ha sempre fatto tendenza; e c’è da scommettere che anche il WHY200, modello da poco rivelato, in costruzione avanzata in già due esemplari, continuerà nel solco inaugurato quasi tre decenni fa. «Mantenendo la registrazione dello yacht sotto i 24 metri alla linea di carico e puntando su un innovativo design full-wide-body - spiega Stefano de Vivo, Managing director di Wally - siamo riusciti a ottimizzare i costi di gestione e ormeggio offrendo il comfort, il volume e gli spazi di uno yacht di taglia superiore».

Il segreto sta tutto in un’intuizione geniale, frutto di quella mentalità da «thinking out of the box» tipica di Wally: eliminare i camminamenti laterali sul ponte principale per sfruttare tutti i 7,66 metri di baglio massimo. Ne è scaturito uno yacht compatto a tre ponti, rassicurante nei volumi ma al tempo stesso aggressivo quanto basta, grazie a una sovrastruttura in carbonio dal profilo «a cuneo» che ricorda quella del WallyPower, una barca talmente avveniristica da essersi meritata una comparsa nel film di fantascienza The Island (2005). C’è anche tanta Svizzera nel successo di Wally.

«Mia mamma è nata e cresciuta a Lugano – racconta Luca Bassani - quindi nella mia educazione ci sono sia la fantasia italiana che il senso elvetico per la qualità. Fin da piccolo ogni volta che mi recavo in Ticino mi accorgevo del senso di ordine, pulizia e serenità che questa terra mi offriva e crescendo ho sempre aspirato a tale senso». Tutto ciò si riflette nel WHY200. Dopo la prima presentazione del concept da parte del team Wally, i dipartimenti del Gruppo Ferretti, di cui il cantiere fa parte dal 2019, sono intervenuti per rendere il progetto realizzabile.

«Oramai il team si è allargato: almeno trenta persone hanno lavorato per due anni alla concezione e alla definizione di questo progetto – dice Bassani – avendovi partecipato collaboratori di Wally, del Gruppo Ferretti e consulenti esterni». Il resto l’ha fatto la creatività, la quale – ha proseguito Bassani - «è un motivo di vitalità, senza di essa si spegnerebbe lo spirito. L’ambiente di lavoro è importante per confrontare le proprie idee con quelle degli altri, giudicarle, criticarle e alla fine migliorarle. Il confronto è creativo». Non resta che aspettare il varo del primo esemplare del WHY200, previsto per la prossima estate, per comprenderne al meglio la filosofia.

