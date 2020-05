Il calcio italiano vuole andare avanti. Non solo il campionato di Serie A, ma anche quelli di _B e C. Lo ha stabilito il Consiglio federale della FIGC, «esprimendo la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C», come si legge nel comunicato stampa.