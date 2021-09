Il protagonista della puntata de La domenica del Corriere sarà il medico cantonale Giorgio Merlani, intervistato dal vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Quella in onda alle 19 (replica alle 22) su Teleticino sarà una puntata con al centro Merlani, il medico e l’uomo. Sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più difficili della pandemia da coronavirus, al suo ruolo, il rapporto con le autorità e tutto quanto abbiamo visto a livello di società, tutto ciò che contraddistingue anche il presente e quanto dovremo considerare anche per il futuro. Il dottor Merlani prima lavorava nel suo ufficio e i cittadini lo vedevano 1-2 volte l’anno, poi è diventato una presenza praticamente quotidiana. È stato il volto che ci ha accompagnato, indirizzato, rassicurato, ma anche redarguito nelle varie fasi del coronavirus. La nostra vita è cambiata, ma anche la sua. Una puntata da non perdere de La domenica del Corriere.