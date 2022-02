Abbiamo sempre più fame di energia elettrica. L’interruttore, la presa e la batteria sono elementi indispensabili per la nostra vita. Sogniamo di abbandonare le fonti energetiche fossili. Ma siamo pronti? Non vorremmo più le centrali nucleari (ricordiamo Chernobyl e Fukushima). Ma siamo pronti? Vorremmo più solare ma i pannelli deturpano il paesaggio. Ma siamo pronti? Vorremmo sfruttare meglio le nostre acque grazie a centrali e microcentrali idroelettriche. Impianti che fanno soffrire i pesci e i corsi d’acqua in genere. Ma siamo pronti? Sulle cime delle nostre cime il vento soffia e le pale eoliche funzionerebbero alla grande. Ma, alla fine dei conti, siamo pronti ad accelerare? Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne parla a La domenica del Corriere (alle 19 su Teleticino) con Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC; Bruno Storni, consigliere nazionale PS; Fabio Regazzi, consigliere nazionale PPD, Nicola Schoenenberger, co-coordinatore Verdi e con il presidente dell’AET Giovanni Leonardi.