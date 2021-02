Da domani riaprono i negozi, unitamente ad altre timide concessioni. Ma c’è chi dovrà mordere ancora il freno, come i protagonisti della ristorazione ai quali non resta che sperare di salvare almeno la Pasqua. Dopo un anno di coronavirus non ci resta che aggrapparci alla speranza della diffusione massiccia del vaccino. Ma intanto salgono la rabbia e la frustrazione. Se ne parlerà a La domenica del Corriere, dalle 19.00 su Teleticino. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ospiterà Christian Garzoni (specialista in malattie infettive), Luca Albertoni (direttore della Camera di commercio), Laura Riget (co-presidente PS) e Tiziano Galeazzi (parlamentare UDC).