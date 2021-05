Tra una settimana sapremo chi tra Mario Branda (Unità di sinistra e sindaco in carica) e Simone Gianini (municipale PLR) sarà il sindaco di Bellinzona. Il 18 aprile a dividerli sono stati soli 67 voti e la corsa si preannuncia tesa. I due saranno ospiti del vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti (affiancato dal caporedattore Alan Del Don) a La domenica del Corriere per una puntata sul loro profilo politico, ma soprattutto sui due uomini. Faremo emergere i punti di contatto tra coloro che si sono definiti «amici» (anche se in questa fase la cosa rimane un po’ in sospeso), le tensioni, gli aneddoti, l’ironia e i «segreti», tutto ciò che non hanno mai detto pubblicamente. L’appuntamento, come di consueto, è questa sera alle 19.00 su Teleticino.